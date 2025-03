Commisso: O Europa o rivoluzione. E il primo a saltare sarebbe l'allenatore

La Fiorentina nel corso degli ultimi mercati si è mossa nelle direzioni indicate dal tecnico Raffaele Palladino che è stato accontentato sia in entrata che in uscita (se ne sono andati via quei calciatori con i quali c'era reciproca indifferenza).

Anche per questo motivo il proprietario del club, Rocco Commisso, che si era prefissato di migliorare quanto fatto la scorsa stagione, non può permettersi di non entrare in Europa il prossimo anno.

Fallire tutto significherebbe fare un'altra rivoluzione, a partire dalla guida tecnica. Lo si legge stamani su La Gazzetta dello Sport.