Il portiere, tra le altre, ex Fiorentina Emiliano Viviano è anche un grande tifoso viola e segue quotidianamente le vicissitudini della squadra. Il calciatore ha rilasciato un commento sulla difficilissima situazione del club, sul canale YouTube Sportium FUN.

“Uno dei punti più bassi in assoluto”

“Uno dei punti più bassi che ho visto in assoluto. E ci metto anche la comunicazione dopo la sconfitta contro l'Udinese. Questa storia avrà una fine, penso. Le prossime gare contro Parma e Cremonese, in questo senso, sono fondamentali”.

“La Fiorentina non si capisce. Rischiata una figura di m***a, poi…”

“Boh, è una squadra che non si capisce. Era ripartita bene, a essere sincero non avevo neanche guardato l'andata contro lo Jagiellonia e ho visto 0-3, ho finalmente pensato che fosse ripartito tutto. Poi al ritorno ha rischiato la più grande figura di m***a. E a Udine ha giocato una partita indecente. Non so cosa dire”.

“Vanoli non mi piace e non l'ho capito. Ma è un buco nero inspiegabile”

Su Vanoli: “Sinceramente non mi piace. Non mi piace quello che fa e non ho capito la sua scelta di tornare a tre dietro dopo aver fatto ottime prestazioni a quattro. Però il responsabile non può essere solo l'allenatore, alla Fiorentina si è creato un buco nero inspiegabile. Paratici? Lì si tratta di portare a casa la baracca per salvare la stagione e poi ripartire e rifondare, ma non da zero, da -100”.