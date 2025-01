Quella volta che... Desolati scappò dal Franchi per viale dei Mille. Oggi il cinquantesimo di quella "corsa"

Chissà quanti tifosi viola, in questo difficile momento per la Fiorentina, stanno pensando a rincorrere (in maniera pacifica, ndr) i giocatori di Palladino per viale dei Mille. Le famose corse che La Nazione oggi ci ricorda nel cinquantesimo anniversario dalla sua più celebre.

50 anni fa la mitica “corsa” di Desolati

26 gennaio 1975, esattamente 50 anni fa la Fiorentina perdeva in casa, al Franchi, dalla Sampdoria per 2-0 e diversi tifosi si spostarono sotto la tribuna per contestare la dirigenza e la squadra. Claudio Desolati, in campo nonostante un infortunio muscolare, e Walter Speggiorin tentarono di raggiungere le proprie auto da un’uscita secondaria.

La fuga in viale dei Mille

Qualcuno, però, se ne accorse e i due vennero circondati intorno allo stadio. Desolati, all'epoca giovane attaccante, pensò alla fuga e, vedendo una via d'uscita in viale dei Mille, dette vita alla sua famosa corsa, con il borsone della partita a tracolla. Qualche fanatico riuscì a stargli dietro, ma lo scatto del giovane atleta ebbe la meglio. Desolati stesso avrebbe poi commentato con ironia quel fattaccio: "Mi dicono di essere lento, ma ho dimostrato a quei fanatici di correre più di loro".