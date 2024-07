Dal trofeo in Europa League a Firenze: Palladino chiede un portiere e la Fiorentina vuole convincere Musso (e l'Atalanta)

I primi due test in Inghilterra non hanno dato tutte quelle sensazioni confortanti sui portieri e, secondo La Gazzetta dello Sport, Palladino avrebbe chiesto un altro portiere per fare il titolare. Su tutti la candidatura buona è quella di Juan Musso, che a maggio ha vinto l'Europa League con l'Atalanta. Una decina di milioni per convincere i bergamaschi mentre l'argentino a Bergamo rischia di fare ancora il vice di Carnesecchi. Per questo arrivare al suo profilo, ritenuto ideale tecnicamente parlando, è possibile.