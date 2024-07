La Fiorentina ha ufficializzato il suo terzo acquisto in questo mercato estivo, trattasi di Andrea Colpani dal Monza. Palladino ritrova così uno dei suoi pupilli della scorsa stagione, capace di realizzare 8 gol e 4 assist nella sua migliore annata in carriera, valsa il salto di qualità in viola. Un acquisto che garantisce sconfinata qualità tecnica e imprevedibilità costante. La Fiorentina ha comprato un calciatore diverso, decisamente atipico e ‘retro’ per le sue caratteristiche, decisamente unico nel suo genere. Mettiamo la lente d’ingrandimento su Colpani riprendendo cinque delle sue migliori giocate a Monza.

Capacità di inserimento

Il classe ‘99 è un centrocampista molto offensivo, che si piazza (e si ripeterà anche in viola) nei due dietro la punta nello schieramento iniziale di Palladino. La posizione di partenza è piuttosto avanzata e gli permette di ‘galleggiare’ intorno all’area di rigore avversaria, pronto a colpire su inserimento. Ripetuti i gol trovati proprio su questa specialità, mettendo in rete palloni arrivati spesso da cross bassi. Contro l'Udinese si è ripetuto anche nella stagione più recente, ma il gol qui sotto risale a Udinese-Monza 2-2 dell'aprile 2023, dove Colpani attacca ottimamente il dischetto dell'area di rigore su invito di Carlos Augusto.

Conclusioni da fuori area

Colpani si trascina dietro l'etichetta (piuttosto fedele) del “Dieci vecchio stampo”; sicuramente, è uno dei pochi calciatori con licenza di svariare e articolare l'azione offensiva a suo piacimento. Non mancano le iniziative anche sulle conclusioni, trovando spesso bellissimi gol da fuori area come la sua ultima rete fin qui (contro il Napoli). Qui sotto un suo tiro pregiato sotto l'incrocio in Atalanta-Monza 5-2, ultima giornata del campionato 2022/23.

Agilità palla al piede

La rarità forse più caratteristica di Colpani è il passo, che lo rende imprevedibile in conduzione. Palla al piede, il ‘Flaco’ si diverte nell'utilizzare ripetutamente cambi di direzione, radicati in un repertorio molto ampio in materia agilità. E non soltanto con il piede preferito, per quanto squisitamente mancino, perché spesso finta andando invece sul destro (usato anche per calciare). Bellissima la rete nel 3-0 contro la Salernitana, con ingresso in area in uno spazio strettissimo dopo aver condotto la sfera per circa trenta metri.

Dribbling e visione di gioco

La spettacolarità di un dribbling particolarmente estroso come quello di Colpani, combinando l'utile al dilettevole, è potenzialmente devastante. Oltre a incantare con giochi di suola e tacco, estremamente frequenti, anche il passaggio alla ricerca del compagno più libero è degno di nota. Qui uno stupendo assist per Dany Mota nell'ultimo Monza-Milan (4-2).

Fantasia (e sana follia)

Ciò che accompagna in particolar modo un calciatore fuori dal comune è l'applicazione del suo talento sconfinato. E Colpani non si è mai fatto particolari problemi nello sprigionare il colpo di genio. In merito, servono almeno le azioni salienti di un'intera partita, la doppietta contro l'Empoli. Il primo gol sotto l'incrocio, a tal proposito, è delizioso.

L'esperimento di presentare Colpani tramite qualche giocata sparsa potrebbe rivelarsi tutt'altro che efficace. Può tentare di essere una panoramica generale, che deve però lasciare una certezza: la Fiorentina ha scelto un calciatore fuori dal comune.