Fiorentina-Gubbio: Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Ecco la prima amichevole della nuova Fiorentina 2026-2027 con Fabio Grosso al timone. La formazione gigliata scenderà in campo oggi alle ore 19:00 contro il Gubbio, il terreno di gioco sarà quello del Viola Park.

Out Oulaï

Non ci sarà Oulaï, rientrato oggi dalla Costa d'Avorio e con solo un allenamento coi compagni, mentre saranno presenti tutti i nuovi acquisti della Fiorentina, da Viery e Dragusin fino a Jimenez e Atta.

Fiorentinanews c'è!

Fiorentinanews.com vi offrirà come di consueto la diretta testuale dell'incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel prepartita ed anche nel post.