Il figlio di Barzagli e non solo: sono ben sette i giocatori della Fiorentina convocati dall'Italia Under 15

Dal 22 al 24 novembre l'Italia Under 15 parteciperà al tradizionale torneo di Natale presso il centro sportivo di Novarello. Dopo le selezioni territoriali, il ct Enrico Battisti ha convocato 88 giovani promesse che saranno divise tra squadra A, B, C e D.

I viola convocati: c'è anche il figlio di Barzagli

Tra di loro ci sono anche dei giocatori della Fiorentina. Il portiere Elia De Guttry, i difensori Mattia Barbone e Daniele Innocenti, i centrocampisti Lorenzo Bernamonte e Filippo Castagnoli e infine gli attaccanti Niccolò Barzagli (figlio di Andrea) e Federico Croci. Chissà che qualcuno di loro, come successo con Comuzzo, non potremo vederlo in prima squadra tra qualche anno.