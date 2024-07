Stanotte l'Argentina si gioca le semifinali di Copa America. Nico partirà dal 1'?

Avete impegni per stanotte? Che domanda stupida… Tuttavia, per i veri nottambuli, affamati di pallone, alle 3:00 di venerdì 5 luglio si giocano i quarti di finale di Copa America.

Vedremo Nico in campo?

L'Argentina campione in carica affronterà l'Ecuador per un posto in semifinale. Nella Seleccion, rimane in ballottaggio Nico Gonzalez per una maglia dall'inizio sulla fascia sinistra, che può occupare sia nella linea di centrocampo che in quella d'attacco.

E Quarta?

Il numero Diez della Fiorentina si gioca un posto con Angel Di Maria ma sono da capire anche le condizioni di Messi. Poche invece le chance di Lucas Martinez Quarta di giocare questo match decisivo.