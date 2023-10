L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli è stato intervistato da Il Mattino in vista della gara di stasera tra il Napoli e i viola al Maradona. L'ex tecnico gigliato ha espresso le sue opinioni su entrambe squadre: "Vedo una partita tra due allenatori a cui piace giocare e che può anche finire con tanti gol se non ci saranno correttivi e aggiustamenti tattici che tengano in conto quello che fanno gli altri".

E alla domanda se Italiano avrebbe fatto bene con De Laurentiis ha risposto: “Il presidente del Napoli ha voluto un allenatore che desse continuità al 4-3-3 ma questo modulo non è che sia una fotocopia, va interpretato. A Italiano, come a Garcia, piace anche virare al 4-2-3-1: sta facendo bene alla Fiorentina”.