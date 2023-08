La Fiorentina attende per Amrabat, ma deve cautelarsi: Vera offerto più volte, Dominguez con le valige in mano a Bologna. Ecco le alternative

Ci si aspettava un affondo per Amrabat in questa settimana, invece il Manchester United ci sta mettendo più del previsto per piazzare i giocatori in uscita che possono permettere ai Red Devils di fare l'offerta alla Fiorentina per il marocchino.

Il tempo passa e la società viola intanto si cautela in caso di una sua cessione. Due i nomi che si leggono su La Nazione per prendere il suo posto in rosa: Fausto Vera, che è stato proposto al club viola più volte nelle ultime settimane, e Nico Dominguez, che il Bologna dovrà cedere per evitare una partenza a zero l'anno prossimo.