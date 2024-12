Thiago Motta potrebbe perdere il suo capitano per la trasferta di Monza: a rischio la sua presenza contro la Fiorentina

Altri problemi in casa Juventus: per la trasferta di Monza, Thiago Motta dovrà fare a meno di Danilo, capitano della squadra, che non è partito coi suoi compagni: la causa è una leggera distorsione alla caviglia sinistra, che verrà valutata domani mattina. A rischio quindi la sua presenza contro la Fiorentina: dopo la buona notizia del recupero di Cambiaso, arriva infatti l'ennesima tegola per Thiago Motta, che deve fare a meno anche del suo connazionale Douglas Luiz.