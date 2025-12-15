Gasperini forza la mano vista la situazione viola e la Roma punta un giovanissimo difensore della Fiorentina
Niccolò Fortini in azione. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La situazione in casa Fiorentina non è delle più tranquille e le squadre interessate potrebbero già a gennaio affacciarsi alla finestra di casa viola per provare a strappare i pezzi pregiati della rosa.
Ritorno di fiamma
Così ci proverà la Roma, che secondo quanto riporta Il Messaggero, continua a seguire con interesse Niccolò Fortini. Il classe 2006 era stato osservato da vicino dai giallorossi già in estate, quando la Fiorentina chiuse però la porta.
Piace a Gasp
Fortini piace molto a Gasperini, con la società giallorossa che potrebbe sfruttare l'inevitabile stop alle trattative per il rinnovo per strapparlo alla Fiorentina già a gennaio.
💬 Commenti (2)