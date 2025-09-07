Ascari a FN: "Fazzini sarà la rivelazione della stagione della Fiorentina. Pioli? La sua certezza è la difesa a tre"

Eugenio Ascari, esperto di mercato nonché procuratore, è stato intervistato in esclusiva da Fiorentinanews.com per parlare dei nuovi arrivi in casa Fiorentina, soffermandosi sulle possibili rivelazioni di questa stagione:

Sulle possibili rivelazioni e non solo

“Credo che Fazzini potrebbe essere la rivelazione fra i nuovi acquisti. Può essere utilizzato in più ruoli - sia come trequartista che come interno di centrocampo - e credo che riuscirà a ritagliarsi uno spazio importante con Pioli. Inoltre, anche su Fortini nutro grandi aspettative: è un giocatore duttile, che può stare sia a destra che a sinistra, andando a costituire un jolly per la squadra. In questo momento Parisi non sta brillando, non si è mai visto quello di Empoli, poiché secondo me soffre ancora il salto. Sulla destra è arrivato anche Lamptey, che farà l'alternativa a Dodo, ma è un peso piuma per peso e statura; dunque avere uno come Fortini in rosa può rappresentare una buona alternativa anche a destra".

Infine sul modulo scelto da Pioli

“Il punto fermo sarà la difesa a tre. Poi Pioli potrà sbizzarrirsi fra 3-5-2, 3-4-1-2, 3-4-3 e via dicendo ma Piccoli potrebbe costituire sia l'alternativa a Kean che il suo compagno di reparto. L'ex Cagliari è molto forte di testa, mentre Kean crea spazi per i centrocampisti offensivi: credo possa essere una coppia che può funzionare. Le frecce nell'arco della Fiorentina non mancano. A tal proposito, credo che Guðmundsson sia un'ottima sotto-punta, ha bisogno di campo davanti e non si fa problemi ad arretrare anche di 20 o 30 metri. La palla filtrante che ha dato a Piccoli a Torino è stata una vera ciliegina; poi è normale che non bastano un paio di giocate a partita, ma è proprio la continuità che manca all'islandese. Purtroppo, gli capita spesso di isolarsi, ed è un peccato vista tutta la fantasia che possiede".