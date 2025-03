Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi si è concentrato su Albert Gudmundsson nel suo collegamento con Lady Radio, sottolineando come la Fiorentina debba procedere senza dubbi all'acquisto dell'islandese.

‘Gudmundsson? Non c’è alcun motivo per non confermarlo'

“I numeri di Gudmundsson con la Fiorentina aprono un rimpianto incredibile, giocatore che sposta gli equilibri senza discussioni. Da confermare e riscattare senza nessun dubbio, è il miglior giocatore viola assieme a Kean e Fagioli. Fa venire voglia ai tifosi della Fiorentina di vedere le partite, non c’è alcun motivo per non riscattare l’islandese”.

‘Non ho compreso talvolta il suo atteggiamento, ma…’

“Non mi so spiegare il suo atteggiamento spesso, e perchè sia esploso così tardi. In alcuni frangenti dà l’impressione di volerti fare un favore. Il problema era certamente mentale, ma difficile da comprendere. Un giorno il calciatore magari potrà spiegarcelo…”.