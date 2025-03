Le incognite sul futuro di Gudmundsson: La causa che rende la Fiorentina cauta e attendista

Albert Gudmundsson sarà ancora un giocatore della Fiorentina nella prossima stagione?

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, rimangono alcuni dubbi quindi sullo stato fisico di un calciatore che, da quando è a Firenze, ha giocato solo due gare per intero, dal primo all'ultimo minuto.

Ma le incognite sul suo riscatto o meno riguardano soprattutto la situazione giudiziaria: questo perché Gudmundsson è ancora alle prese con un'accusa di cattiva condotta sessuale per fatti accaduti nell'estate 2023. Il processo d'appello si terrà a stagione calcistica finita e dovrebbe chiudersi entro giugno 2025.

La Fiorentina attende soprattutto questo per vecidere se riscattare o no l'ex Genoa (in totale, un'operazione da 28 milioni di euro se si considerano anche i bonus).