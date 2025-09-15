A Radio Bruno ha parlato il giornalista Stefano Borghi, per commentare la prestazione della Fiorentina contro il Napoli.

Punti cardinali

“Il primo quarto d'ora del Napoli ha sfregiato la partita e il ritmo dei partenopei è stato insostenibile. Serve poi un po' di tempo per capire dove Pioli andrà a parare con questa Fiorentina. La scelta dell'allenatore è stata giusta. E' esperto ma ha idee fresche. Poi la squadra viola ha fissato i suoi punti cardinali in campo: al nord Kean, al sud De Gea, a est Gosens e a ovest Dodo. Quattro giocatori che non possono essere discutibili".

Sugli altri giocatori

"In mezzo c'è una squadra che ha bisogno del miglior Dzeko, di Gudmundsson, di una difesa che si amalgami. Dispiacerebbe se dopo questo avvio, con il preliminare Conference comunque in mezzo, si perdesse entusiasmo. C'è la possibilità di fare per bene. Certo serve equilibrio e lavorare tanto. Nicolussi Caviglia, Fagioli… Devono far vedere quello che sanno fare. Gudmundsson idem. Lui è un trampolino fondamentale per la stagione. Se torna quello che era alza l'asticella. Anche Sohm ha caratteristiche particolari, completissimo. Corre benissimo in avanti, ora deve assimilare la corsa indietro".