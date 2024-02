Kouame, anche se dalla tribuna, è in finale! La Costa d'Avorio se la giocherà contro Osimhen

Si è appena conclusa la seconda semifinale della Coppa d'Africa, che vedeva opporsi i padroni di casa della Costa d'Avorio (orfani di Christian Kouamé squalificato) e la Repubblica Democratica del Congo, una delle vere e proprie rivelazione di questa competizione.

Niente Frosinone per l'ex Genoa

La Costa d'Avorio, grazie alla sola (ma stupenda) rete di Sebastian Haller, si è conquistata l'accesso alla finale dove troverà la Nigeria di Osimhen. Finale in programma per domenica sera alle ore 21:00, dove molto probabilmente vedremo impiegato anche Kouame della Fiorentina. Dunque, l'ivoriano non ci sarà nemmeno per la gara con il Frosinone.