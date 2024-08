Bocci: "La Fiorentina è in ritardo e a centrocampo diventa emergenza vera. De Gea diventa una scommessa, preferirei..."

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato della situazione di mercato in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole: “Non è un calciomercato negativo, però è in ritardo. E Palladino fa bene a essere preoccupato della situazione, anche se è una sessione molto bloccata in generale. L'emergenza vera della Fiorentina è in mediana, a centrocampo. Se ci fosse stato un intervento non saremmo in questa situazione”.

“De Gea diventa una scommessa”

Su De Gea: “Il curriculum è rassicurante, vero, ma non gioca da oltre un anno e il Parma è tra dieci giorni. Anche un profilo come lui diventa una scommessa, proprio perché non gioca da tanto. Gioca coi piedi? Bene e Palladino lo approva, ma il portiere deve prima di tutto parare. Sarebbero meglio Musso o Szczesny rispetto a lui”.