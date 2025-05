Nel pomeriggio di Premier League spicca la grande vittoria del Brentford contro il Manchester United, che sotto 1-0 ha poi rimontato vincendo 4-3. In campo per i padroni di casa c'era il terzino in prestito dalla Fiorentina Michael Kayode, decisivo per il quarto gol dei suoi.

Assist per Kayode

Kayode si è reso protagonista nel quarto gol del Brentford: gran passaggio di Kayode a centro area per il tiro di destro di Wissa e poker al Manchester United servito.

Europa alla portata



Con questa vittoria il Brentford sale a 52. a -8 8 dall'Aston Villa settimo, e si mantiene ancora in corsa per provare a centrare l'Europa in queste partite che restano.