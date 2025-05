Il Pisa torna ufficialmente in Serie A dopo 34 anni. Il gol dell'ex viola Illanes è decisivo per la salvezza della Carrarese

Si sono appena concluse le partite del pomeriggio della Serie B. Il Pisa allenato da Filippo Inzaghi, nonostante la sconfitta per 1-0 a Bari, torna ufficialmente in Serie A grazie alla vittoria della Reggiana contro lo Spezia per 2-1, con i liguri che restano quindi a -9 dai neroazzurri a quota 72.

Carrarese salva grazie a Illanes

Da segnalare che è anche un'altra squadra toscana può festeggiare, ovvero la Carrarese che vince in dieci nonostante l'espulsione di Fiorillo al 19'. La permanenza in Serie B viene certificata dal gol del 2-1 contro il Modena siglato all'88' dall'ex giocatore della Fiorentina Illanes, che porta i suoi al decimo posto a quota 44.

Segnano anche Amatucci e Pierozzi

A segno nel pomeriggio di oggi anche il giocatore viola in prestito alla Salernitana, Lorenzo Amatucci, che con un tiro dalla distanza ha aperto la partita finita 2-0 contro il Mantova. Segna anche l'ex viola Niccolò Pierozzi con la maglia del Palermo, ma non basta dato che contro i rosanero la spunta il Cesena per 2-1.