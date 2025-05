L'Atalanta fa poker contro il Monza e consolida il terzo posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nella gara di Serie A delle 15 l'Atalanta vince in casa del Monza ormai retrocesso per 4-0.

La cronaca della gara

La gara si stappa con De Ketelaere che torna per due volte a segno, al 12' e al 23': dopo un digiuno che durava da dicembre arriva la doppietta per lui. Al 47' cala il tris Lookman, mentre all'88' segna il quarto gol Brescianini contro un Monza che ha provato in alcuni momenti di gara a rendersi pericoloso ma senza essere efficace pienamente.

Come cambia la classifica

La squadra allenata da Gasperini sale così a quota 68 mantenendo saldo il terzo posto, mentre quella guidata da Nesta resta ultima a 15.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 77, Inter 74, Atalanta 68, Lazio 63, Juventus 62, Bologna 61, Roma 60, Fiorentina 59, Milan 54, Como 45, Torino 44, Udinese 44, Genoa 39, Cagliari 33, Verona 32, Parma 32, Lecce 27, Venezia 26, Empoli 25, Monza 15.