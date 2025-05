Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha scelto l’undici da schierare nello scontro diretto per l’Europa contro la Roma allo stadio ‘Olimpico’. Ci sono tantissime novità di formazione

In difesa c’è Comuzzo al posto dello squalificato Ranieri, a destra c’è Parisi. A centrocampo ci sono Ndour e Richardson. Torna Kean dal primo minuto in attacco a far coppia con Zaniolo e non Gudmundsson.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Comuzzo; Parisi, Mandragora, Ndour, Richardson, Gosens; Zaniolo, Kean.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Soulé, Cristante, Koné, Pellegrini, Angeliño; Shomurodov, Dovbyk.