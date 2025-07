Fiorentina beffata per Sebastiano Esposito? L’offerta di un altro club di Serie A convince l’Inter: i dettagli

La Fiorentina è sempre stata in pole position per Sebastiano Esposito. Il classe 2002 di proprietà dell’Inter è sempre stato attirato dalla proposta viola, che ha la facoltà di chiudere per circa 7-8 milioni di euro. Eppure servono cessioni in attacco, in primis quella di Lucas Beltran per liberare spazio. E se questo vincolo fregasse il club?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Cagliari tenta di anticipare la Fiorentina. I rossoblù hanno presentato la loro offerta ufficiale per Esposito: 7 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Il calciatore pare vicino al club sardo.