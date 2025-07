In attesa di conoscere eventuali sviluppi dalla vicenda Kean, la Fiorentina continua a muoversi sul mercato, anche quello offensivo. Il nome di Sebastiano Esposito infatti non sarebbe legato al futuro di Kean e la società viola vuole tenerlo in Toscana dopo l'annata in prestito all'Empoli.

Un prezzo che potrebbe calare

L'Inter ha ricevuto l'interesse del giocatore anche da Cagliari e Verona e valuta il suo cartellino tra i 7 e gli 8 milioni, ma una trattativa intavolata con i nerazzurri potrebbe chiudersi a 6-6,5 milioni.

Serve un'uscita

Se entra Esposito serve però necessariamente una cessione. L'indiziato principale il tal senso sembra essere Lucas Beltran, che in ambiente viola non gode più di una fiducia illimitata e che ora sembra essere disponibile anche a un possibile ritorno in Argentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.