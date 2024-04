La Gazzetta dello Sport: Il dopo Italiano può essere già oggi al Franchi

Una pagina dedicata alla Fiorentina su La Gazzetta dello Sport quest'oggi in edicola.

L'articolo principale è intitolato: "Gila, ritorno al futuro". E ancora: "Oggi a Firenze da avversario: il dopo Italiano può essere lui". Sommario: "C'è il tecnico del Genoa in pole per allenare la squadra viola".

Articolo che inizia così: "La panchina è quella di destra, guardando il campo dalla tribuna. Se poi cambierà in futuro basterà spostarsi di pochi metri verso quella di sinistra. Alberto Gilardino torna al Franchi e lo fa, per adesso, per la prima volta da allenatore avversario".

Presente anche un trafiletto intitolato: "Febbre rossoblu duemila tifosi stasera al Franchi".