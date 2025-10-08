A “1 Football Club”, programma in su 1 Station Radio, è intervenuto Carmine Esposito, oggi allenatore ed ex attaccante della Fiorentina. L'ex calciatore gigliato si è espresso in modo molto dubbioso sulla permanenza di Pioli in viola.

‘Nel calcio non si possono cambiare venti giocatori, perciò…’

“Purtroppo nel calcio non si possono cambiare venti giocatori, è più semplice cambiare un solo elemento: l’allenatore. Penso che la Fiorentina stia trovando tantissime difficoltà quest’anno e forse ora è arrivato il momento, anche se io stimo molto Pioli, perché lo ritengo un allenatore di grande livello. Tuttavia, credo che la squadra abbia affrontato questo inizio di campionato con troppa superficialità, convinta di essere forte e di poter arrivare subito tra le prime cinque. Questo atteggiamento lo sta pagando, quindi a mio avviso si è arrivati più o meno al capolinea".

‘La Fiorentina dovrà avere un piano pronto perchè…’

"Forse si poteva sfruttare questa pausa per le nazionali per inserire già un nuovo tecnico, ma ad oggi non ci sono ancora notizie: questo fa ben sperare per Pioli, anche se le voci girano, ma se poi guardiamo bene tra gli allenatori liberi, non ci sono molte alternative. Forse l’unico che avrebbe potuto rappresentare un ritorno gradito era Palladino, ma non è più ben visto dalla piazza di Firenze. Credo che la società voglia aspettare ancora un po’, magari questi quindici giorni, e poi decidere. Se i risultati non arriveranno, è chiaro che dovranno avere già un piano pronto, perché così la Fiorentina non può andare avanti.”