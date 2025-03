Le parole di Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, anche in sala stampa:

"Sono soddisfatto della prestazione, abbiamo affrontato una squadra forte, costruita per vincere lo scudetto e se la giocherà fino alla fine con l’Inter. Siamo venuti qua a fare la prestazione che dovevamo fare, il Napoli schiaccia tutte le squadre ma siamo rimasti in gara. Nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro, accettando i duelli uomo contro uomo. Questa partita deve darci coraggio e autostima per il futuro. Non mi piace dopo una sconfitta a parlare in maniera positiva ma oggi non posso rimproverare nulla.

Noi dobbiamo capire quando andare diretti e avere palleggio, loro si sono abbassati nel secondo tempo e noi abbiamo palleggiato di più. Noi siamo quelli del secondo tempo, bisogna ripartire da qui nonostante la sconfitta la squadra mi è piaciuta molto. Gudmundsson? Gud ha fatto benissimo, non mi aspettavo che tenesse i 90 minuti ma più si andava avanti e più mi piaceva. E infatti abbiamo messo Beltran come mezzala alla fine.

Reazione solo sul 2-0? Non dobbiamo paragonarla alla partita di giovedì in Conference perché lì abbiamo preso lo schiaffo per poi reagire. Oggi siamo partiti anche bene e ci portiamo a casa tante cose positive, dobbiamo mantenere questo entusiasmo. Ho visto autostima, si sono detti tante belle cose nello spogliatoio.

Chi giocherà in porta in Conference? David oggi ha fatto una grandissima prestazione, non bisogna dargli colpe. Per giovedì ancora non ho deciso, lo farò nei prossimi giorni.

Infortuni? Purtroppo in questo periodo di tante partite abbiamo avuto tanti giocatori fuori. Gud veniva da un mese e mezzo con pochi minuti, però non deve essere un alibi. Sono contento che stiano rientrando tutti, abbiamo tante partite e dobbiamo giocarle al massimo delle nostre possibilità.

Finale arrembante? Abbiamo avuto l'occasione con Ndour alla fine, quella di Gosens che se la metteva dietro aveva dei compagni per tirare. Vedere il Napoli schiacciarsi in difesa mi è piaciuto. La strada è giusta, non bisogna essere sempre negativi però a me il secondo tempo è piaciuto".