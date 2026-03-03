Corriere Fiorentino: Vanoli cambia, gli errori restano. La Fiorentina applica su di sé il noto aforisma latino

Fiorentina spalmata su due pagine quest'oggi sul Corriere Fiorentino.

Apertura con: “Ahi Ahi Fiorentina”. Sottotitolo: “I viola giocano male e subiscono tre gol evitabili: il cammino verso la salvezza resta sempre in salita”.

Qui leggiamo: “Rugani e i tre dietro: Vanoli cambia, gli errori restano”. Sottotitolo: “Il debuttante protagonista negativo della gara”. Articolo che inizia così: “Errare è umano, ma perseverare è diabolico. La Fiorentina, a dispetto di quanto desiderato, anche contro l’Udinese ha applicato su di sé il noto aforisma latino, reiterando i propri cronici difetti e inasprendo ulteriormente alcuni propri dati statistici. La 27esima giornata di campionato non è stata insomma per i viola l’eccezione alla regola, anzi”.