La Nazione: Nicolussi maestro dentro e fuori dal campo

Sul QS de La Nazione in edicola questa mattina si legge sulla Fiorentina dell'arrivo e della presentazione di Nicolussi Caviglia,

Prima pagina

In prima pagina si legge il titolo sull'arrivo a Firenze di Nicolussi Caviglia: “Director Hans e bomber Kean”.

Pagina 4

A pagina 4 il titolo: “Nicolussi più di un calciatore. I classici, Cruyff, l'amico Kean. Hans maestro, in campo e fuori”.

Pagina 5

A pagina 5 invece si legge: “Seduta tattica con i nuovi” e “I due record della società. Giovani e tutti azzurrabili, è una squadra all'italiana”. E di lato: “Mondiale U20, offerte e tentazioni. Quei no di Fortini”.