UFFICIALE: Barak stavolta firma! Il ceco approda a Cipro nell'Apoel Nicosia

Quello di Antonin Barak è stato uno dei gialli dell'estate. Il calciatore ceco era ad un passo dal vestire la maglia gialloblu dell'Apoel Nicosia già qualche settimana fa, tanto che il club aveva anche pubblicato un comunicato ufficiale.

Trattativa surreale

L'affare saltò incredibilmente all'ultimo e Barak fu costretto a tornare a Firenze. Dopo qualche settimana al Viola Park il ceco, quando il mercato italiano era già volto al termine, ha accettato la destinazione cipriota.

Il comunicato del club

Questo il comunicato dell'ufficialità pubblicato dalla società di Cipro:

APOEL Football Ltd annuncia un accordo di trasferimento con l'ACF Fiorentina per l'acquisizione del calciatore Antonín Barák.

Il centrocampista della nazionale ceca vanta una carriera di rilievo nel calcio europeo. Ha iniziato il suo percorso professionale in patria per poi giocare nella massima serie italiana con Udinese, Lecce, Hellas Verona e Fiorentina.

Con la Fiorentina ha partecipato a importanti tornei europei – tra cui le finali della UEFA Europa Conference League – collezionando inoltre numerose presenze con la nazionale ceca e rappresentando il proprio Paese nelle principali competizioni internazionali.