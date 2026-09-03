E Barak? Si attende il suo trasferimento a Cipro, ma… il tempo stringe. I dettagli

Tra gli esuberi con cui il diesse della Fiorentina Fabio Paratici ha avuto a che fare un ruolo particolare è stato senza dubbio rivestito da Antonin Barak, sia per ingaggio (il ceco arriva a guadagnare quasi 2 milioni di euro) che per mancanza di offerte.

Fatta per il suo passaggio a Cipro, però…

Secondo quanto riportato qualche giorno fa, la situazione sembrava finalmente vicina ad una evoluzione: sarebbe infatti tutto fatto per il passaggio a titolo definitivo del centrocampista ceco classe '94 al club cipriota dell'APOEL Nicosia, col giocatore mancino pronto a firmare un biennale.

Ancora il mercato è aperto, ma il tempo stringe

Barak è quindi pronto a lasciare a titolo definitivo la Fiorentina, dopo che a fine luglio il suo passaggio allo stesso APOEL era sfumato per alcune problematiche sorte nell'affare. A Cipro il mercato chiuderà il 9 settembre, mercoledì prossimo. Fino ad allora l'operazione si potrà concludere… altrimenti tutto sarebbe ancora una volta rinviato.