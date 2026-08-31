Che sia la volta buona per Barak? Tutto fatto per il suo passaggio in Cipro

Tra gli esuberi con cui Fabio Paratici si è trovato ad aver a che fare un ruolo particolare è stato senza dubbio rivestito da Antonin Barak, sia per ingaggio (il ceco arriva a guadagnare quasi 2 milioni di euro) che per mancanza di offerte.

Fatta per il suo passaggio a Cipro

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, la situazione sembra però finalmente vicina ad una evoluzione: sarebbe infatti tutto fatto per il passaggio del centrocampista ceco al club cipriota dell'APOEL Nicosia. Per Barak è pronto un contratto biennale.

Un affare finalmente definitivo

Barak lascia quindi a titolo definitivo la Fiorentina, dopo che a luglio il suo passaggio allo stesso APOEL era sfumato per alcune problematiche sorte nell'affare.