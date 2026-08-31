Ceccarini: "Il Torino tenta di chiudere per Mandragora: in caso di cessione, la Fiorentina..."

Uno dei nomi più chiacchierati in casa Fiorentina in questi ultimi giorni di calciomercato è senza dubbio quello di Rolando Mandragora, mai così vicino come in queste ore a lasciare i gigliati a titolo definitivo.

Torino forte su Mandragora

Sul centrocampista scuola Juventus, infatti, è forte l'interesse del Torino che, secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, in queste ore starebbe tentando l'accelerata finale per la chiusura dell'affare. Per Mandragora si tratterebbe di un ritorno in granata, dove la mezzala viola ha già militato nella stagione 2021-22, prima di essere acquistato dalla stessa Fiorentina.

Un nuovo centrocampista

Una volta perfezionata la cessione di Mandragora, l'intenzione della Fiorentina è quella di accogliere un nuovo centrocampista nel reparto: i preferiti rimangono Kristian Thorstvedt e Lucas Torreira, col norvegese che appare leggermente favorito.