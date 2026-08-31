Il punto sul mercato: Beto a Firenze e Kean a Como, occhi su Gnonto ma rallenta Gudmundsson. Dodo, niente Premier

Giornata di mercato importante per la Fiorentina, che ha definito contemporaneamente la tanto discussa cessione di Kean al Como, rimpiazzandolo con l'arrivo di Beto dall'Everton: manca solo l'ufficialità, ma sarà il portoghese la nuova punta di peso a disposizione di mister Grosso. Niente Zirkzee (che sembra orientato a rimanere a Manchester): sarà l'ex Udinese a fare staffetta con Pellegrino per l'attacco viola.

Sugli esterni, tra entrate e uscite

Dopo l'arrivo di Njie, la popolazione di ali offensive sta per acquisire un nuovo membro: si tratta di Gnonto, in arrivo dal Leeds con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un acquisto che sembrava dovesse aspettare la cessione di Gudmundsson, finché la trattativa tra l'islandese e la Lazio si è arenata su ordini di Gattuso: resta da capire se Albert si muoverà da Firenze, o se rimarrà a disposizione di mister Grosso.

Gli altri nomi

Novità anche in altre zone del campo: a centrocampo si continuano a seguire Torreira e Thorstvedt, col primo che starebbe spingendo attivamente per un rientro in Italia, nella Firenze che lo accoglierebbe per la seconda volta in carriera. Si blocca invece la trattativa tra Dodo e il Nottingham Forest: gli inglesi hanno chiuso l'accordo per Munoz del Crystal Palace, e si sono quindi coperti sulla fascia destra. Infine, un colpo in prospettiva: dall'Empoli arriva il promettente Campaniello, che si unirà alla Primavera ma che potrebbe dare mano anche alla Prima Squadra.