Il Leeds ha autorizzato il viaggio a Firenze di Gnonto, ma se non trova il sostituto potrebbe saltare tutto. I dettagli

Cone riporta il New York Times, il Leeds ha dato a Wilfried Gnonto il permesso di viaggiare a Firenze per le visite mediche con la Fiorentina.

Volo e visite. Ma…

Tra poco infatti il giocatore dovrebbe atterrare a Peretola e sostenere i test fisici con la società viola. Tuttavia, fanno sapere media vicini alla società inglese, il Leeds non sta ancora autorizzando la sua cessiome senza un sostituto.

L'accordo

L'accordo per il viaggio in Toscana dà a Gnonto e alla Fiorentina il tempo per sistemare tutto il necessario, in attesa che dall'Inghilterra arrivi il via libera definitivo.