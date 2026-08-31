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E ora Gnonto: la Fiorentina prova a chiudere per l'esterno offensivo

Claudio Tirinnanzi /
Wilfried Gnonto
Wilfried Gnonto
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Le ultime ore di mercato porteranno ad ulteriori scossoni interni alla Fiorentina. Uno di questi potrebbe essere l'acquisto dell'esterno offensivo Wilfried Gnonto

Ritorno a casa

Italiano, nel giro della Nazionale, Gnonto potrebbe così fare il suo ritorno a casa dopo tre stagioni in chiaroscuro passate al Leeds in Inghilterra. 

Il Leeds prepara il terreno al sostituto

Nonostante le parole pronunciate dal suo allenatore nelle ultime ore, la trattativa con i viola c'è, eccome. E lo stesso Leeds sta preparando il terreno ad un nuovo ingresso per sostituirlo. 

In particolare in Inghilterra si parla dell'arrivo in prestito di Mykhailo Mudryk dal Chelsea per tappare la falla aperta da questa cessione.

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