Njie: "Entusiasta di essere qui! Porto velocità e dribbling al servizio della squadra, ma devo migliorare nelle scelte"

Il nuovo acquisto della Fiorentina Alieu Njie ha rilasciato la prima intervista da tesserato viola! L'esterno svedese si è presentato infatti ai microfoni dei canali ufficiali del club.

Entusiasmo alle stelle

“Sono entusiasta di essere qui e di iniziare a giocare per questa squadra, sono felice e onorato - ha detto il calciatore svedese - Voglio migliorare sempre di più ogni giorno che passa e speriamo di fare una bella stagione. Ho giocato contro la Fiorentina tante volte e ho visto la passione che hanno qui. E' un bel progetto, non potevo dire di no. Ho parlato con Fortini, Comuzzo e Biraghi, mi hanno detto solo cose positive su questo club, voglio avere un grande impatto per mostrare le mie qualità ai tifosi".

Le qualità

“Le mie qualità? Velocità e Dribbling. Posso aiutare la squadra ad essere pericolosa in fase offensiva. Devo migliorare nelle scelte per fare più gol e assist. Non ho obiettivi numerici, voglio solo aiutare la squadra”.