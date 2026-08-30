La Fiorentina chiude per Njie, ma Paratici vuole portare a Grosso un altro esterno
Alieu Njie sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Nella serata di ieri la società viola ha chiuso per l'arrivo dal Torino dell'esterno classe 2005 che approda in riva d'Arno per 16 milioni più 4 di bonus.
Oggi a Firenze
Come scrive La Nazione, il giocatore sarà oggi a Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto fino al 2030, con l'accordo che prevede anche un'opzione per un altro anno.
Non solo Njie
Ma Paratici vuole portare a Firenze un altro esterno prima del gong finale. Discorsi aperti per Wilfried Gnonto del Leeds. La trattativa è in corso, ma dall'Inghilterra fanno sapere che prima il club d'oltremanica vuole trovare il sostituto. Ore calde.
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