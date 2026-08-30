Gnonto in orbita viola? Farke: "Se ci fosse stato qualcosa, oggi non l'avremmo convocato. Sono contento sia tornato in squadra"

L'ala del Leeds Willy Gnonto era stata accostata alla Fiorentina nel corso degli ultimi giorni. L'allenatore del club dello Yorkshire Daniel Farke ha però rispedito al mittente le voci di mercato.

Voci di mercato

Al termine del match fra Leeds e Brentford, terminato 1-1, l'allenatore del Leeds ha commentato le voci sul possibile addio di Gnonto: "Willy? se ci fosse stato qualcosa, oggi non sarebbe in squadra."

Condizione fisica

Farke si è poi mostrato sorpreso per il rapido recupero fisico dell'ala azzurra, che ha patito diverse noie muscolari in estate: “Sono contento che Willy sia tornato ad allenarsi con la squadra e che fisicamente stia sempre meglio. Normalmente, dopo soli due giorni di allenamento dal rientro da un infortunio, non convochiamo i giocatori, ma al momento la rosa non è molto ampia e avevamo bisogno di lui dalla panchina”.