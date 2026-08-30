Gudmundsson sempre più vicino alla Lazio. Fiorentina e biancocelesti al lavoro per chiudere la trattativa. I dettagli

Mancano pochi giorni alla fine del mercato, ma la Fiorentina deve ancora completare un gran numero di trattative. Oltre agli acquisti, il Ds viola Fabio Paratici deve mettere a segno anche delle cessioni.

Addio imminente?

Uno dei maggiori indiziati a partire è l'islandese Albert Gudmundsson. Il fantasista viola, dopo due stagioni negative, sembra destinato a lasciare Firenze. Nel suo destino dovrebbe esserci la Capitale, sponda Lazio.

Formula dell'affare

Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà Gudmundsson ha completamente aperto alla Lazio. I due club sarebbero ora al lavoro per trovare l'accordo definitivo. La base della trattativa sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto.