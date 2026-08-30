La Fiorentina cerca a sorpresa una sistemazione per Gudmundsson: no al Bologna. Contatti con la Lazio
Albert Gudmundsson. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Potrebbe arrivare una cessione eccellente in queste ultime ore di mercato oltre a quella di Moise Kean, che viaggia in direzione Como.
Gud in uscita
Come riporta Matteo Moretto, la Fiorentina sta cercando delle soluzioni in uscita per Albert Gudmundsson, nonostante l'islandese ieri sera sia partito titolare contro il Frosinone.
No al Bologna, occhio alla Lazio
Su di lui c'era l'interesse del Bologna, ma Gudmundsson ha rifiutato la proposta dei felsinei. Adesso c’è la Lazio che ci sta provando. Contatti anche in giornata. Una pista da tenere d'occhio.
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