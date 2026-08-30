Gudmundsson cercato in Italia, non solo dal Bologna. I dettagli

Partito ieri sera titolare nella tragica sconfitta contro il Frosinone, il nome di Albert Gudmundsson potrebbe riaccendere alcune piste di mercato in questi ultimi giorni disponibili per le trattative.

Interesse dalla Serie A

L'islandese negli scorsi giorni era stato cercato dal Bologna di Tedesco, ma nelle ultime ore è arrivato un altro interesse dalla Serie A. Secondo quanto riporta Sportitalia, anche la Lazio avrebbe sondato il terreno per Gudmundsson.

Che fare?

Il giocatore viola, oltre a quello laziale e a quello felsineo, avrebbe un ulteriore proposta sul tavolo. Da capire cosa vorrà fare con lui la Fiorentina, con Grosso che ieri sera lo ha proposto dal 1'.