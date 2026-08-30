Non tramonta l'opzione Torreira! Riprendono i contatti tra la Fiorentina e il Galatasaray

Non solo l'attacco nei pensieri di Fabio Paratici. Il Ds viola vuole rinforzare anche il centrocampo, apparso in grande difficoltà nelle prime due giornate di campionato.

Nome noto

Secondo l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, la Fiorentina sarebbe tornata a trattare con il Galatasaray per il mediano uruguaiano Lucas Torreira, già passato a Firenze nella stagione 2021-2022, la prima dell'era Vincenzo Italiano. Il giocatore è in uscita dal Galatasary e la Fiorentina sarebbe un'opzione più che gradita.

Le parole dell'esperto di mercato

Questo il post di Niccolò Ceccarini sul proprio profilo X: “Fiorentina contatti ancora vivi con il Galatasaray per Torreira”