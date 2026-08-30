Pedullà: "La Fiorentina è ancora su Zirkzee, ma lui si sta guardando attorno. L'opzione Juventus..."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, tramite un video sul proprio canale You Tube, ha rivelato alcuni dettagli sulla trattativa tra la Fiorentina e Jushua Zirkzee.

In attesa di una decisione

“Zirkzee sta guardando cosa gli succede attorno - ha detto l'esperto di mercato - La Fiorentina c'è ancora, ma lui è molto attento anche ad altre situazioni. Sicuramente una decisione la deve prendere, perché al Manchester non ha più spazio”.

L'opzione Juventus

Pedullà ha poi proseguito parlando del possibile incastro che porterebbe il centravanti olandese alla Juventus. I bianconeri stanno infatti cercando di vendere Jonathan David all'Atletico Madrid. Se l'operazione andasse in porto potrebbero ritornare con forza sull'obiettivo viola.