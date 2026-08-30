Romano: "Paratici ha fretta di chiudere per Zirkzee, vuole portare a Firenze un grande attaccante"

Fabrizio Romano, giornalista e noto esperto di mercato, ha aggiornato sul proprio canale You Tube la situazione che riguarda la Fiorentina e Joshua Zirkzee, individuato come sostituto del partente Kean.

Juventus in mezzo?

“Dovesse andare via David con una formula che permetterebbe alla Juventus di rientrare nei parametri del fair play finanziario c'è l'idea di prendere un altro attaccante. C'è il discorso legato a Zirkzee che non possiamo scartare fino a che l'attaccante non dà l'ok definitivo alla Fiorentina”.

La situazione

"Queste 48 ore passate dall'offerta viola a ore sono perché la Fiorentina non ha ancora chiuso il discorso con l'attaccante. Paratici ha fretta e vuole chiudere per regalare un grande attaccante a Firenze visto l'addio di Kean, ma la situazione è da tenere d'occhio".