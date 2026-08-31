Gnonto sì alla Fiorentina, ma manca un'ultima condizione legata al Leeds...

Fiorentina, tutto ok per Wilfried Gnonto. Tutto o quasi verrebbe da dire. Secondo il giornalista inglese Ben Jacobs, c'è un'altra casella che deve andare a posto per definire totalmente chiuso l'affare.

Un altro attaccante

“La Fiorentina ha raggiunto un accordo per un prestito con diritto di riscatto per Willy Gnonto del Leeds” scrive Jacobs su X. "Tuttavia, l'affare non sarà ratificato fino a quando il Leeds non avrà acquistato un altro attaccante”.

Speranza (loro) Mudryk

Per inciso il club inglese “spera ancora di ingaggiare Mykhailo Mudryk (dal Chelsea ndr) in prestito nonostante l'assenza di progressi nelle trattative dalla metà di agosto”.