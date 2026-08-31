Fiorentina in chiusura, arriva Gnonto. E il suo acquisto sblocca anche un'altra cessione
Secondo quanto riportato da Sky, la Fiorentina è in chiusura per Wilfried Gnonto. L'esterno offensivo arriva dal Leeds in prestito. Un'operazione che era già molto avanti così come scritto in mattinata.
Gudmundsson via
Un'operazione questa che, sempre secondo l'emittente tv, sblocca la cessione di Albert Gudmundsson alla Lazio. Anche in questo caso si tratta di un prestito.
Diritto di riscatto?
Nel momento in cui scriviamo c'è ancora da capire se il prestito di Gnonto si porta dietro anche un diritto di riscatto, o addirittura un obbligo al verificarsi di certe condizioni.
Il tutto mentre si attende che un altro acquisto viola, Beto, arrivi a Firenze per fare le visite mediche.
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