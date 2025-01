Conte in pressing per Pongracic e i piani del Napoli si intrecciano con quelli viola anche per Pablo Marì

Il paradosso vero di questo mercato invernale potrebbe essere l'addio anticipato di Marin Pongracic a cui è molto interessato Antonio Conte per il suo Napoli. Al momento si parla di prestito, su proposta anche dell'entourage anche se, secondo il Corriere Fiorentino, la società viola al momento non sembra propensa.

Ma le questioni difensive si allargano anche a Pablo Marì, che la Fiorentina cerca ormai da inizio gennaio e che sarebbe l'alternativa anche dei partenopei: in tal senso il no per Pongracic potrebbe vanificare il pressing sul centrale del Monza.