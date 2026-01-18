Ferrari: "Siamo qua a giocare per Rocco, lui lo avrebbe voluto. Vi racconto un ricordo che ho di lui"

Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari è stato intervistato da DAZN per parlare del compianto presidente viola Rocco Commisso.

"Commisso ci ha dato tutto"

Ferrari ha dichiarato: "Era una persona eccezionale, ci ha dato tutto, ci è stato vicino. Lo raccontano bene tutti i messaggi che ci sono arrivati in queste ore, tutti riconoscono quanto sia stata una persona di grande cuore. Desidero ringraziare tutti coloro che ci stanno vicini, anche a nome della famiglia. Rocco era un vero combattente e per questo siamo qui a giocare".

"Lui oggi avrebbe voluto giocare e siamo tutti qua"

E sulla presenza a Bologna di tutta la squadra, anche degli indisponibili, ha commentato : "Siamo tutti qui. Chi ha conosciuto Rocco non ha dubbi sul fatto che oggi avrebbe voluto giocare. E quindi siamo tutti qua, il gruppo è unito perché dobbiamo stare insieme e regalargli qualcosa".

Un ricordo di Commisso

E ha aggiunto: "Un ricordo di lui se chiudo gli occhi? Mi viene in mente lui che sorride e che accarezza un ragazzino del settore giovanile, e gli chiede: "Come ti chiami, bello?".

