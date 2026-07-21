Due esterni offensivi di livello internazionale. Ed ecco le idee Garnacho e Soulé

Per gli esterni offensivo, l'idea della Fiorentina è quella di prendere profili diversi. Un paio di questi saranno di livello internazionale e due invece utili nelle rotazioni.

Due nomi di richiamo

La Nazione scrive che ieri è rimbalzato il nome di Garnacho che sarebbe stato proposto alla Fiorentina. Una richiesta d'informazione Paratici l'avrebbe effettuata anche con la Roma per Soulé.

Ma Garnacho…

Nomi sicuramente di richiamo ma, soprattutto il primo, ha condizioni economiche e tecniche che la Fiorentina, in questo momento, non può garantire.